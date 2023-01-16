Az evvel açıklama geldi! Çalışan milyonlar çalmadan oynayacak! 8 maaş alma hakkı tanındı

8 maaş alma hakkı tanındı. Az evvel açıklama geldi! Çalışan milyonlar çalmadan oynayacak! Bilindiği üzere çalışma hayatında hem işveren hem de çalışanın hakları hukuken koruma altında yer alıyor. Dolayısıyla iş akdi ile her iki tarafın da sorumlulukları belirleniyor. Özellikle çalışanları ilgilendiren güvenceler arasında tazminatlar ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra işe geri dönme hakkı da işten çıkarılan çalışanlar için sunulan bir hak olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Ay Süre Bulunuyor

Bu hakka göre işveren tarafından sözleşmenizin feshi halinde eski işyerinize geri dönme hakkınız bulunuyor. İş Kanunu kapsamında işverenin sözleşmeyi feshetmesi için yasal ve geçerli bir sebebi bulunmak durumunda. Ancak herhangi bir sebebe dayanmadan işten çıkarılmak da söz konusu olabiliyor. Bu durumda işe geri dönme hakkınız bulunuyor. En az 6 aydır aynı işyerinde çalışırken işten çıkarılırsanız 1 ay içerisinde geri dönüş başvurusunda bulunabilirsiniz. Feshin üzerinden 1 ay geçmiş ise fesih yasal olarak kabul edilmiş sayılıyor.

8 Maaşa Kadar Tazminat Ödeniyor

İşe geri dönme davaları kapsamında çalışanın işsiz bırakıldığı süre için mahkemeler işverenin tazminat ödemesi gerektiğine hükmediyor. Tazminat tutarı ise koşullara göre belirleniyor. Bu süreçte işverenin işçiyi geri alması ya da tazminat ödemesi gerekiyor. Belirlenen tutar ise 8 maaşa kadar tazminat olabiliyor.

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