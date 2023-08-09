Emekli sayısında son zamanlarda ciddi bir artış meydana geldi. Bu artışın nedeni EYT Yasası’ndan kaynaklanıyor. Yasa kapsamında emekli olan kişi sayısı 2 milyon oldu. EYT ile emekli olmak için sigorta başlangıcının 08.09.1999 öncesi olması ve prim ödeme şartının tamamlanması gerekiyor. Emekli olmak isteyenler, bu şartları sağladıkları takdirde SGK’ya başvuruyor.

Emekli sayısının artması, bankalar için de önemli bir fırsat oluyor. Bankalar, daha çok emekliyi kendilerine çekmek için promosyon kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar sayesinde emeklilere 10 bin TL’ye kadar çıkan tutarlarda ödeme yapılıyor. Promosyon konusunda cömert davranan bankalar arasında İş Bankası da bulunuyor.

BAŞVURULAR, 31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Promosyon almak isteyen emeklilerin 31 Ağustos tarihine kadar maaşını İş Bankasına taşıması gerekiyor. Maaşını İş Bankasına taşıyanlar, yüksek promosyonun keyfini çıkarıyor.

Maaşı 7500 TL ve 10 bin TL arasında olan emekliler, 6750 TL tutarında ödeme alacak. Böylece emeklilerin eline geçen tutar 14 bin 250 TL olacak.

İŞ BANKASI PROMOSYONU ALMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

İş Bankası promosyonundan yararlanmak isteyenlerin ilk olarak maaşını İş Bankasına taşıması gerekiyor. Ardından 3 yıl boyunca maaşını İş Bankasından almayı taahhüt etmesi de gerekiyor. Emekli maaşının İş Bankasına geçmesi neticesinde ödemeler başlıyor.

İş Bankası maaşı 3500 TL’ye kadar olanlara 4500 TL tutarında ödeme yapıyor. 3500-7500 TL arasında maaşı olanlara 5250 TL tutarında ödeme yapıyor. 7500-10 bin TL arası maaşlar için ödeme tutarı 6750 TL oluyor. 10 bin TL ve daha fazla maaş alanlar için ödeme tutarı 7500 TL olarak uygulanıyor.

İş Bankasının kredi ve kredi kartı avantajları da bulunuyor. Kredi kullanarak emeklilerin, nakit ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşıyor. Kredi kartı da emeklilere alışverişleri sırasında ciddi bir kolaylık sağlıyor.