Ziraat Bankası Kasım’da Başlattı ve bir Hafta İçinde Bitiyor! Destek Limiti ise 100.000 TL!

Ziraat Bankası özellikle Kasım ayının başında başlattığı destek kredi limitini 100.000 TL’ye çıkarmış ve bir hafta içinde de bu başvuruları kabul edeceğini açıklamıştır. Bu nedenle elinizi çabuk tutun!

Ziraat Bankası, henüz başlattığı nakit ödemeli destek kredisi kampanyasında 100.000 TL tutarında bir limit belirlemiştir. Buna göre, banka üzerinden nakit ödemeli kredi ürününü hemen kullanmak istiyorsanız, bankanın çeşitli iletişim araçları üzerinden bu başvuru işlemlerini iletebilirsiniz.

Özellikle destek kredi limitini 100.000 TL olarak belirlenmesi sonrasında geri ödeme zaman aralığı da 24 aya varan vade seçenekleri ile belirlenmiştir. Dolayısıyla kolay bir şekilde başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten hemen sonra geri ödeme planını da yine bütçenize en uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan destek kredisi olarak bilinen 100.000 TL limitli bu nakit ödeme kredisinde, internet üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirirsiniz, başvuru talepleriniz hemen dikkate alınır ve hemen hemen 5 dakika gibi bir zaman zarfı içerisinde sizlere olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapılır.

Eğer kredi başvuru işlemleri olumlu olarak değerlendirilirse 100.000 TL tutarındaki ya da bu rakama kadar olan limitlerdeki ödemeler hemen nakit olarak banka hesaplarınıza aktarılır ve sizlerde nakit olarak da bu ödemeleri hemen gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle 100.000 TL tutarındaki kredi limitinde 24 aylık bir vade seçeneği kullanabilirsiniz hatta kullanmak istediğiniz limiti de yine siz belirleyebilirsiniz.