Emekli sayısı, Mart ayında çıkarılan EYT Yasası ile bir hayli arttı. EYT Yasası ile emekli olan toplam kişi sayısının iki milyonu aştığı belirtiliyor. Emekli sayısının iki milyonu aşması ile bankalar için de önemli bir süreç başladı. Bankalar, en fazla sayıda emekliyi kendi bünyelerine çekmek istiyor. Bu nedenle promosyon vererek emeklileri kendi bankalarına çekmeye çalışıyor.

Emeklileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların verdiği promosyon tutarları birbirinden farklı oluyor. Bankaların promosyon tutarları, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Banka promosyonlarından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

BANKALAR, NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ING Bank, en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer alıyor. Banka, 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alanlara 8500 TL promosyon veriyor. Banka, iki otomatik ödeme talimatı verene 1500 TL daha promosyon veriyor. Bu sayede emeklinin eline geçen tutar, 10 bin TL’ye ulaşıyor.

Yapı Kredi, 9000 TL’ye kadar varan tutarlarda promosyon veriyor. İş Bankası, 7500 TL’ye varan tutarda promosyon veriyor. Kredi kampanyaları ve kredi kartı kullanımı ile bu tutarı artırmak mümkün oluyor. Akbank, 10 bin TL’ye kadar varan tutarda promosyon ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlara 5000 TL tutarında promosyon veriyor. Denizbank da 10 bin TL’den fazla maaş alanlara 5000 TL veriyor.

PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Promosyon almak isteyenlerin maaşını ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Hangi bankadan promosyon alınmak isteniyorsa maaş, o bankaya taşınmalıdır. Maaş taşıma işlemi, e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Ardından üç yıl aynı bankadan maaş alma sözü verilmelidir. Üç yıl aynı bankadan maaş alma şartıyla promosyondan yararlanmak mümkün olur. Promosyon tutarı, ilk maaş ödemesinin yapılması ile beraber hesaba gönderilir. Promosyon ödemesi üç yıllık olarak yapılır.