Emeklilere Yönelik Çift Maaş Ödemeleri Devam Ederken, Zam Oranları da Netleşmeye Başladı

Son dönemde emeklilere yönelik yapılan çift maaş ödemeleri gündemi meşgul ederken, TCKN'ye göre en az 15 bin TL tutarında ödeme hesaplara yatırılmaktadır. Emeklilerin zamlı maaşlarını Mayıs ayından itibaren almaya başladığı bu dönemde, Temmuz 2023'te gerçekleşecek zam oranları da netleşmeye başladı.

Enflasyon oranlarına göre Temmuz 2023'te gerçekleşecek olan zam oranları belirlenirken, emeklilerin yanı sıra çalışanlar için de ara zam netleşecek. Ocak, Şubat ve Mart verilerinin ardından yılın ilk çeyreğinin enflasyon oranları da açıklanmıştı. Kalan Nisan, Mayıs ve Haziran için ise uzmanlar tahminlerini sundu. Bu ilk 6 ayın enflasyon sonuçlarına göre emeklilerin alacağı Temmuz 2023 zam oranı netleşecek ve buna göre kök maaşlarda değişiklik olacak. SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca emekli bu hesaplamaların yanı sıra refah payı katkısını da beklemektedir.

Emekli Maaşları Minimum Olarak 7,500 TL Olarak Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarını minimum olarak 7 bin 500 TL olarak açıklamasıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayrıca maaşların en az 7 bin 500 TL olması, milyonlarca emeklinin maaş bankası olarak seçtiği bankalardan da bir maaş daha alacağı anlamına gelmektedir.

Seçilen bankaya göre emekli maaş promosyonu değişse de, en az 7 bin 500 TL promosyon alabilecek emekliler bankaya bağlı olarak 10 bin TL'ye kadar da adeta bir maaş daha alabilmektedir. Bankaların emekli promosyon kampanyaları kapsamında, nakit promosyonlara ek olarak otomatik ödeme talimatı, müşteri getirme, harcama ve benzeri durumlarda karşılıksız ek ödemeler gibi cazip avantajlar da sunulmaktadır.