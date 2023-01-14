Emeklilere yeni yıl müjdesi geldi, Bugün duyuruldu! Emekli maaşlarını alan kişilere 5000 TL ödeme verilecek!

Emeklilerin yüzünü güldüren haber QNB Finansbank tarafından verildi. Emekli maaşı alanlara, geri ödemesi olmayan 5000 TL limit ile ödeme yapacaklar. Emekli promosyon kampanyalarında en çok tercih edilen bankalardan birisi olan QNB Finansbank, yaptığı bu yeni kampanya ile birlikte, kredi kullanacak olan kişilere 5000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Banka yaptığı bu açıklamada, nakit kredi değil, emekli promosyonu vereceğini duyurdu.

Emekli promosyonlarına zam!

Emekli promosyonu özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayı itibariyle bankalarda çok yüksek zamlara geldi ve bu zamlara göre vatandaşlar emekli maaşlarını taşımaya başladı. Emekli promosyon kampanyalarında tekrardan bir zam yapan QNB Finansbank, yaptığı bu zam ile birlikte, vatandaşlara hemen ödeme vereceğini duyurdu. 5000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bu zam haberi ile birlikte, sizlerde emekli maaşlarınızı QNB Finansbank üzerinden almanız durumunda nakit ödeme alabileceksiniz.

QNB Finansbank Ocak ayı itibariyle emekli promosyon limitlerini yükseltti ve 5000 TL'ye kadar ödeyeceğini açıkladı. Almış olduğunuz emekli maaşına göre ödemeler olmaktadır.

Emekli maaş tutarı: 1 TL ile 3500 TL arasında olan herkes, 3000 TL emekli promosyonu alacaklardır.

Emekli maaşları 3501 TL ile 7500 TL arasında olan kişiler 3500 TL emekli promosyonu alacaklardır.

Emekli maaşları 7501 TL ile 10.000 TL arasında olan kişiler, 4500 TL emekli promosyonu alacaklardır.

Emekli maaşları 10.001 TL üzerinde olan herkes, bu bankadan 5000 TL emekli promosyonu alacaktır.

Bankalardan emekli promosyonu almak için 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt etmeniz gerekiyor. Yapılan bu kampanya 31 ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu durumda nakit promosyon alacak emekli, en yakın QNB Finansbank şubesine giderek kampanya hakkında bilgiler alabilir, emekli maaş taşıma işlemlerini banka müşterisi olmak için bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte, destek alabilmektedirler.