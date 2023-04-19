Emeklilere yeni müjdeli haber! PTT'den verilecek olan yeni kredi kampanyası duyuruldu! Hemen TC kimlik ile ödeme!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olduğunda uygun faiz oranlarıyla birlikte PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabiliyorlar. PTT, emekli maaş hesabı aracılığıyla başvuru yapılarak kredi kullanımı sağlıyor. Bu sayede banka kredi notuna bakılmadan kredi onayı alabilen emekli maaşı alan vatandaşlar, diledikleri zaman yüksek limitli ve uzun vadeli kredi kullanabiliyorlar.

Emekli maaşı PTT üzerinden alınıyorsa başvuru işlemleri de oldukça kolaylaşıyor. Emekli maaşı müşterisi olan vatandaşlar, PTT şubelerine gitmeden 5 dakika içerisinde başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, SMS ile başvuru yapmak isteyenler PTT yazarak kimlik numaralarını 30 50 numarasına göndererek başvurularını tamamlayabiliyorlar.

PTT ve Aktifbank arasında yapılan kampanya kapsamında, özellikle banka kredi notuna göre kredi faiz oranları uygulanıyor. Kredi başvurusu yapan emeklilerin kredi onayı hızlı bir şekilde sonuçlanıyor ve onaylanan kredi aynı gün içinde hesaplara yatırılıyor.

PTT Üzerinden Emekli Maaşı Alanlara Gelir Belgesiz Kredi İmkanı

Emekli maaşı PTT üzerinden alınıyorsa, vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek 80000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar. Ayrıca, diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını da bu kredi ile kapatabilirler.

PTT, emekli maaş müşterilerine sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ve gelir belgesiz kredi imkanı ile emekli maaşı alan vatandaşların nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlıyor. Başvuru işlemleri de oldukça hızlı ve kolay olması, vatandaşların zaman kaybetmeden kredi kullanmalarını mümkün kılıyor.