Son Dakika: Anne, Baba ve Büyüklere 40.000 TL Ödeme Haberi Verildi!

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada, 18 yaşından büyük olan her vatandaşın kendi ihtiyaçlarına göre kullanabilecekleri gelir belgesiz 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası başlatıldı. 2 banka tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ile birlikte, Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 40000 tl kadar ödemeler belirli kredi politikalarına uygun olmanız durumunda sizlere ödenmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurularınızı gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olup, banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumda işlemleri yapılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yaparak hızlı birşekilde kredi ödemelerini yapmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verilmektedir. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlem yapabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

DeNiz Bank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapabiliyor. Başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden yapacağınız tüm işlemlerde, öncelikli olarak cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi onay almanız gerekiyor. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms haricinde bu banka üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da gerçekleştirebilmektedir.