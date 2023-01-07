Akbank maaş promosyon ödemeleri ile ilgili karar açıkladı! 2023 yılında bu para güncellenecek!

Bankalar 2022 yılı bitimi ile birlikte, 2023 yılı kampanyalarını açıklmaya başladılar. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emekli olan kişilere kampanya yapan bankalarında reklamları araştırılmaktadır. Akbank üzerinden 2023 yılı emekli ödemeleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. 2023 yılında emekli maaş hesapları üzerinden nakit kullanmak isteyenlere emekli promosyon ödemeleri yapılacak.

EMEKLİLERE MÜJDE AKBANK VERDİ!

Emeklilere bu sene için ilk müjdeli haberi Akbank verdi. Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere 3 yıl boyunca maaş taşıma hizmeti ile birlikte, taahhüt vermeniz durumunda ödemeler alacaksınız. Kendi emekli maaşlarınızın hesaplarına göre alacağınız bu ödemelerde, nakit ödeme ile birlikte, başvuru yaparak 3 yıllık promosyon ödemesi verilmektedir.

7000 TL'ye kadar emekli promosyonu verecek olan Akbank, emekli maaşlarınıza göre bu ödemeleri hemen yapacaklardır.

Akbank'ın verdiği emekli promosyonu şu şekilde...

3500 TL'ye emekli maaşı olan kişilere AKBANK 4200 tl ödüyor. 7000 TL ödeme almak istiyorsanız, bu bankadan 10 bin TL üzerinde maaş almanız gerekiyor. 7500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alan kişilere 6250 TL ödeme verilmektedir. 3500 TL ile 7500 TL arasında maaş alan kişilere 4850 TL ödeme verilmektedir. Bu ödemeleri almak için bankadan emekli maaşı almanız veya emekli maaşlarınızı bu bankaya taşımanız gerekmektedir.