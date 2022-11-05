Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den Müjde! 10 Bin TL’ye Kadar Destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeyi öğrencilere verdi. Bilgin, öğrencilere 10 bin TL’ ye kadar destek verileceğini belirtti. Desteğin detayları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Sosyal medya hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile öğrencilere 10 bin TL’ ye kadar destek verileceği belirtildi. Binlerce kişinin sosyal medyada gördüğü bu paylaşımın detayları araştırılmaya başlandı. Hangi öğrencinin, ne kadar destek alacağı merak konusu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den Müjde!

Küresel piyasalar FED faiz kararının açıklanacağı haftaya temkinli bir şekilde girdi. Açıklanacak faiz kararı ile piyasaların hareketleneceğini ifade edebiliriz. Ayrıca küresel piyasalarda yüksek enflasyon ile mücadelenin devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu kapsamda alınan faiz kararlı piyasa açısından önem arz etmektedir. Öte taraftan karşılıklı bağımlılık teorisi kapsamında günümüzde ülkeler entegre bir yapı içerisinde yer almaktadır. Dolayısı ile küresel piyasalarda yaşanan ekonomik kriz Türkiye’ de de hissedilmektedir.

Uluslararası sistem göz önünde bulundurulduğunda birçok aktörün yer aldığını görüyoruz. Burada şirketler, kuruluşlar, devletler ve daha birçok aktör yer alıyor. Burada şunu vurgulamakta fayda var. Nasıl ki bireyler yalnız başına hareket edemiyorsa ülkeler de tam anlamı ile bağımsız davranamamaktadır. Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde sınırlar, kişiler, mallar ve hizmetler serbest bir şekilde hareket edebiliyor. Bu da karşılıklı bağımlılığı getiriyor.

Karşılıklı bağımlılık teorisi ile nasıl bir ülke diğerinden ürün alıyorsa karşısındaki ülke de ürünlerini o ülkeye satıyor. Dolayısı ile tam anlamıyla bağımsız hareket edebilmek oldukça zor bir hal almıştır. Bu bağlamda uluslararası sistemde aksaklıkların yaşanmaması adına işleyişin çok iyi olması gerekmektedir. Bilhassa ekonomik anlamda bu kusursuz olmalıdır. Tabii kötü giden bir durum olunca da bütün ülkeler bundan olumsuz etkilenebiliyor. Bugün dünyanın öbür ucunda yaşanan bir ekonomik hareket oturduğumuz yerde bizi etkileme gücüne sahip. Çünkü sistem tam olarak böyle işliyor. Hatta buna kelebek etkisi demek yerinde olacaktır çünkü kelebek bir kanadı burada çırparken dünyanın öbür ucundakini etkileyebiliyor.

Öğrencilere 10 Bin TL’ye Kadar Destek!

Dünya genelinde etkili olan uluslararası sistemden ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizden bahsettik. Dolayısı ile küresel piyasalarda yaşanan ekonomik kriz ülkemizde de derin bir şekilde hissediliyor. Çeşitli sektörlerde her gün yeni bir zam haberi ile uyanır olduk. Bunlar yaşanırken ekonomik olarak zorluk çeken ihtiyaç sahibi binlerce aile bulunuyor.

Yaşanan ekonomik zorluklara bilhassa ihtiyaç sahibi ailelere gıda, fatura, enerji, nakit para ve eğitim gibi daha birçok konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek sunmaktadır. Bu destekler ile ihtiyaç sahibi aileler kendi ihtiyaçlarını sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda bakanlığın ciddi bir bütçe ayırdığını ifade edebiliriz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanında bir başka Bakanlıktan müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında öğrencilere büyük bir desteğin verileceği açıklandı. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin’ in açıklaması merakla araştırılmaya başlandı.

Bakan Bilgin twitter hesabından açıklama yaptı. Sosyal medyada yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.