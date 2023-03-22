Emeklilere Sıfır Faizli Konut Kredisi Kampanyası Başlatıldı! Sınırlı Sayıda Başvuru Alınacak

Konut sahibi olmayı isteyen vatandaşlar ev fiyatları her geçen gün yükseldiği için bankalardan kredi talep etmek zorunda kalmaktadır. Kamu bankaları da dahil olmak üzere çoğu bankanın konut kredisi faiz oranları da son derece yüksektir. Fakat bazı özel bankaların ve kamu bankalarının, başvuruyu gerçekleştiren vatandaşların gelir durumuna, kredi notuna, yaşına ve işine bakarak bazı dönemlerde faizsiz konut kredisi verdikleri bilinmektedir. Faizsiz konut kredisi almak isteyen vatandaşların bu kampanyaları yakından takip etmesi büyük önem taşımaktadır. Kısıtlı bir süreliğine ya da bazı belli özel koşullara göre verilen bu kredilerden faydalanabilmek için bazı şartların taşınması gerekmektedir. Faizli kredilere kıyasla daha ağır şartları bulunan bu kredi kampanyalarından sınırlı sayıda kişi yararlanabiliyor.

FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Faizsiz kredi kampanyalarında her bankanın kredi şartları farklılık göstermekte ve resmi internet sitelerinde açıklanmaktadır fakat bazı temel koşullar neredeyse her banka için aynıdır. Faizsiz kredi alabilmek için ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Ayrıca, faizsiz krediye başvurmadan önce önceden aldığınız kredilerin ödemelerini düzenli olarak yapmış olmanız beklenmektedir. Kredi notu düşük olan vatandaşlar bu kampanyalardan yararlanamaz. Son olarak, bankanın belirlediği özel şartları karşılayıp, gerekli başvuru belgelerini bankaya teslim etmeniz halinde başvurunuz geçerli sayılacaktır. Gerekli belgeler arasında TC kimlik kartınız, çalışma durumunuzu gösteren gelir belgeniz ve satın almak istediğiniz konuta dair belgeler bulunmaktadır.

EMEKLİYE SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Ev sahibi olmak isteyen emekli vatandaşlarımız, yüksek ev fiyatları nedeniyle bankalardan ev kredisi çekmek durumunda kalıyor. Fakat yüksek kredi faiz oranları da vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu sebeple, bankalar tarafından emeklilere özel olarak hazırlanan kredi kampanyaları oldukça önem kazanıyor.

Emekli vatandaşlarımız, belirli şartları karşılayarak bu kredi kampanyalarına başvuru yapabiliyorlar. Kredinin aylık taksit tutarının, maaşın yüzde 70'ini geçmemesi ve aktif durumda başka bir kredilerinin olmaması beklenirken, bankalar tarafından belirlenen yaş sınırını aşmamak da gerekiyor. Fakat artık tamamen faizsiz konut kredileri veren bankalar bulunmuyor ve vatandaşlar en düşük faizli konut kredilerini tercih ediyorlar.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Türkiye’de düşük faizli kredi denince akla ilk gelen bankalar arasında yer alan Halkbank, Hesaplı Evim adında oluşturduğu konut kredi kampanyası ile vatandaşlara 120 ay vadede kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı tanıyor. Yüzde 1.20’den başlayan faiz oranları uygulanan bu kredide vatandaşlara ödeme kolaylığı sunuluyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU

Konut kredisi başvuruları için her bankanın farklı bir süreci bulunmaktadır. Fakat, pek çok banka resmi internet siteleri aracılığıyla başvuru talebi almaktadır. İnternet aracılığı ile başvuru yapmak istemeyen veya yapamayan kişiler ise ilgili bankaların şubelerine giderek yüz yüze bir şekilde kolayca başvuru yapabilirler.