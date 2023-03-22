QNB Finansbank Faizsiz 20 Bin Lira Kredi Dağıtacak! Söz Verene Bedava…

İhtiyaç kredisi faizlerinde yaşanan artışlar ve diğer kredi türlerindeki faiz yükselişleri, insanların kredi kullanmaktan çekinmelerine neden oldu. Ancak acil finansman ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan destek almak zorunda kaldığı için düşük faizli veya sıfır faizli kredileri araştırmaya başladı. Bu noktada, düzenlediği kredi kampanyaları ile müşterilerine her zaman destek vermeye çalışan QNB Finansbank’ın Sözüne Bedava Kredi kampanyası öne çıktı.

Salgın sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için başlatılan Sözüne Bedava Kredi kampanyası büyük ilgi gördüğü için halen aktif bir şekilde başvuru almaya devam ediyor. KOBİ Bankacılığı Direktörü Burak Bayhan tarafından yapılan açıklamada bankanın Dijital Köprü çözümleri ile KOBİ'lere destek olmaya devam edecekleri ve kampanyalarıyla reel sektörü de destekleyecekleri belirtildi.

Sözüne Bedava Kredi kampanyası kapsamında verilecek olan faizsiz kredi limitinin 20 bin lira olduğu kamuoyuna duyuruldu. Bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, KOBİ'lere destek olmak amacıyla hazırlanan kredilere ek olarak dijital çözümlerle de yanlarında olacakları ifade edildi.

QNB FİNANSBANK SÖZÜNE BEDAVA KREDİ ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARI

Aylık eşit taksitler halinde ödenecek bu kredinin maksimum vade süresi 12 ay ve faiz oranı da yüzde 0 olarak belirlendi. Kredi limiti ise 20 bin lira olarak açıklandı.

QNB Finansbank’ın hazırladığı sıfır faizli kredi kampanyasından yararlanmak isteyen KOBİ’lerin karşılaması gereken koşullar banka tarafından duyuruldu. İlk olarak KOBİ’lerin Finansbank müşterisi olması gerektiği belirtildi ve kredinin şartlarının müşterilerin gelir durumuna, kredi notuna ve seçtiği ödeme seçeneğine göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra başvuracak tüm müşterilerin cirosunun maksimum 8 milyon lira olması ve kullanacağı kredi tutarının 4 katı kadar nakit akış taahhüdü vermesi gerektiği söylendi.

SÖZÜNE BEDAVA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

QNB Finansbank'ın Sözüne Bedava Kredisi için başvuru yapmak son derece kolay. Başvuru işlemlerini tamamlamak için öncelikle size en yakın QNB Finansbank şubesine gidebilir veya 08502221900 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ayrıca İnternet Şubesi veya Cep Şubesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank'ın resmi internet sitesindeki KOBİ kredileri sekmesinde yer alan Sözüne Bedava kredisi bağlantısına tıklayarak, kredi hakkında detaylı bilgi edinebilir ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ KREDİYE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli belgeler başvuru yapılan faizsiz kredinin onaylanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Belgelerden birinin eksik olması halinde başvurunuz geçersiz sayılabilir. Bu belgeler arasında başvuru yapan kişinin kimlik belgesi, bilanço ve gelir tabloları/mizan, tüzel kişi işletmelerinden kurumlar vergi beyannamesi, şahıs firmaları için yıllık gelir vergisi beyannamesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi/ticaret ve sanayi odası belgesi/esnaf ve sanatkarlar odası kaydı/faaliyet belgesi, adres beyanı ve en geç 90 gün içinde alınmış çalışan kişi sayısını gösteren SGK bildirgesi yer almaktadır. Ayrıca imza beyannamesi de istenilen belgeler arasındadır. QNB Finansbank, gerektiği takdirde ek belge isteme hakkına sahiptir.