Emeklilere seçim öncesi 3'ü bir arada müjde! Yüksek maaş, rekor promosyon, zamlı bayram ikramiyesi

Yüksek maaş, rekor promosyon, zamlı bayram ikramiyesi. Emeklilere seçim öncesi 3'ü bir arada müjde! 2023 senesinin ilk ayının bittiği bu günlerde Türkiye bir yandan yeni yılda yapılacak olan genel seçimlere hazırlanıyor bir yandan da seçim öncesi verilecek olan zam müjdesinin oranını araştırıyor. Özellikle de ekonomik olarak zorlu günler geçiren emekliler kendilerine verilecek olan zamları ve ek ödemelerin yapılmasını beklerken konu hakkında yeni kulis bilgileri de basına aktarıldı.

Emeklilere Promosyon Ödemeleri Devam Edecek mi, Ne Kadar Olacak?

Promosyon ödemelerinin emekliler için verilmeye devam edeceği bilinirken aynı ödemelerin EYT ile emekli olacak kişileri de kapsaması için devam edeceği iddia ediliyor. EYT'lilerin emekli olmaları durumunda ilk sözleşmelerini Ocak 2023 döneminde imzalamaları bekleniyor. Bugünkü rakamlar ile ortalama net maaş promosyonu en düşük 7 bin 500 TL en yüksek olarak da 13 bin liraya kadar çıkıyor.

2023 Maaş Zammı İle Yeni Emekli Maaşları Kaç TL olacak?

Emekliler için sunulan maaş zamlarının uygulanmaya başlaması ile Mayıs ayında ödenecek olan rakam için son 2 aylık enflasyon raporu bekleniyor. Merkez Bankası beklenti anketine göre en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 223 liraya SSK emeklisi maaşı ise 2000 öncesi 4 bin 687 TL ve sonrası için ise 2 bin 906 TL olarak ödenecek.

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