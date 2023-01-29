Emekliye gece haber verildi! Müjdeli haber, Ek ödemeler hesaplarda olacak açıklandı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde ek ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden işlem yapabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ek ödeme alacak olan kişiler, şubat ayı içerisinde de artık başvurularını gerçekleştirerek, daha önce kredi kullanmış olmaları durumunda tekrardan 50000 TL'ye kadar nakit kredi alabilecek.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirdik, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm emeklilere verilecek olan bu kredilerde 50000 TL ödeme verilmesi durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlanacak ve dilerseniz de ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme imkanı sunulacaktır.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile birlikte nakit kullanmak istiyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Mobil uygulamalar üzerinden internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılabilmeniz için maaşınızın bu bankalar üzerinden alınması şartı ile birlikte sizlere kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler aynı zamanda diğer bankalardaki olan kredi kartı kredi ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarını da kapatmak istiyorlarsa, bankaların yapmış olduğu borç kapatma kredisi kampanyasına da katılabilir.