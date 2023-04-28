Emeklilere Seçim Öncesi 3.783 TL Destek Duyurusu Yapıldı

14 Mayıs 2023 genel seçimlerine yaklaşırken, hükümet emeklilere yönelik yeni bir destek duyurusunda bulundu. Emekliler için sunulan fırsatların arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki günlerde emekli maaşları ile ilgili müjdeler verirken, yeni bir destek açıklandı. EYT ile emekli olmak için uygun tarihte sigorta girişi yapan ancak prim gün sayısı tamamlanamayan BAĞ-KUR sistemine dahil olanların emekli olabilmesi için prim gün sayısı 7,200 güne çekilecek.

Emekliler için 3.783 TL Destek

Hükümetin emeklilere yönelik yeni duyurusu ise emeklilere seçim öncesi destek sağlanacak. Emekli maaşı alan vatandaşlara, TEB Bankası'nın kampanyasında olduğu gibi 3.783 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Ayrıca, emekli maaş hesabını TEB Bankası'na taşıyanlara ihtiyaç kredisi kampanyası sunulmaktadır.

Emekli Olarak Çalışmaya Devam Edenlere Prim Teşviki

Emekli olarak çalışma hayatına devam etmek isteyen kişiler için hükümet, prim teşviki sistemi getirdi. Emekli vatandaşlar için 5 puanlık prim devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede hem emekli olarak çalışan hem de işverenler prim teşviki almış olacak.

Vergi Kolaylığı Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflar için de müjde verdi. 80 bin esnaf için basit usul sistemi getiriliyor. Seyyar satıcılar, pazarcılar ve tamircilerin basit usule geçirilerek vergi kolaylığı sağlanmış olacak.

Hükümetin emeklilere yönelik yaptığı destek açıklamaları, emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve destek sağlamaya yönelik adımlar olarak görülmektedir. Emekli vatandaşlar için sunulan fırsatların ve avantajların sayısı artarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, emekli olarak çalışan vatandaşlar için sunulan prim teşviki sistemi ve esnaflar için getirilen vergi kolaylığı da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır.