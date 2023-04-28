Garanti Bankası, Banka ve Kredi Kartı Kullanıcılarını Uyardı: İşlem Yapın! 4 GÜN süreniz kaldı!

Garanti Bankası, banka hesabı ve kredi kartı sahibi olan müşterilerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Banka, banka hesabı, bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan müşterilerinin 4 gün içerisinde işlem yapmaları gerektiğini açıkladı. Banka, işlem yapmayan müşterilerinin yeni bir ödeme alamayacaklarını duyurdu.

Acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için Garanti Bankası, hızlı kredi onayı veren kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar dahilinde, banka müşterileri 4 gün içerisinde işlem yaparak, kredi ödemesi alabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen müşteriler, uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Garanti Bankası müşterileri, internet üzerinden kredi başvurusu yaparak, nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler için Garanti Bankası, 4 gün içerisinde 40.000 TL'ye kadar limit ayırdı. Banka müşterileri, internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi, banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcileri aracılığıyla da başvuru yapabilecekler. Onaylanan kredi, aynı gün içinde kullanılabilecek.

Garanti Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduğunu ve kampanyalarla müşterilerine destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılanlar, uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Banka, müşterilerine 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verecektir. Başvurular banka şubelerinde bireysel müşteri temsilcileri aracılığıyla veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılabilecektir. Onay alan krediler, aynı gün içerisinde kullanılabilir.

Garanti Bankası, müşterilerinin banka hesabı, bankamatik kartı ve kredi kartı kullanımı ile ilgili duyuru yapmıştır. Banka, bu hesaplara sahip olan müşterilerinden 4 gün içerisinde işlem yapmalarını istemiştir. Bu işlem yapılmadığı takdirde, banka hesapları askıya alınabilir. Garanti Bankası, müşterilerine 4 gün içerisinde işlem yapmaları durumunda, yeni bir ödeme vereceğini açıklamıştır.

Mevcut müşterilerine yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası ve hesap kullanımı ile ilgili duyuru ile Garanti Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyası ile nakit ihtiyacı olan müşterilerine finansal destek sağlayan banka, hesap kullanımı ile ilgili duyurusu ile de müşterilerini bilgilendirmektedir. Garanti Bankası, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.