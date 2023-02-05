Cebinde ve Cüzdanında Akbank kartı olanlar dikkat! Banka 4 gün içinde 44.000 TL ödeme yapacak

Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilecek. 4 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde, Akbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Akbank 44000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek...

Vermiş oldukları bu kredi kampanyasında özellikle de banka müşterisi olan kişileri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlayan Akbank, yapmış olduğu kampanyada kredi notuna bakarak sizlere onay vermeyi planlıyor. Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu krediler 44000 TL kadar sizlere ödenecek.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterisi olmaları durumunda kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde hesaplara yatırabilir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde bankanın yapmış olduğu bu kampanya dahilinde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu da yapılacak...

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli mesaj atarak, kredi alabilir. Sms ile kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir. Kredi kampanyasına katıldıktan sonra onay alan vatandaşlar, banka şubeleri üzerinden kredilerini kullanabilecekleri gibi aynı zamanda banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına girerek de kredi kullanımı gerçekleştirebilir.