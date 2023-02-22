Emeklilere Özel Konut Kredisi Kampanyası Açıklandı! Günde Sadece 30 Lira Taksit

Bankalar, toplumun farklı kesimlerine uygun faiz oranları ile konut kredisi imkanı sağlamaya çalışırken, şimdi de emekli vatandaşlarımız için özel kampanyalar hazırladı. Kira ödemek yerine kendi evine sahip olmak isteyen emeklilerin hayalleri, bankaların uygun faiz oranlı konut kredisi kampanyaları sayesinde daha kolay bir hale geldi. Kampanyaların vade süresi de 10 yıla kadar uzadı ve insanların kampanyadan yararlanma koşullarında da kolaylık sağlandı. Bu sayede neredeyse tüm emekli vatandaşlarımız, kendi evlerinde oturma hayallerine bir adım daha yaklaştılar.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası, emekli maaşını alan vatandaşlar için en uygun faiz oranlarıyla konut kredisi vererek, ev sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmaktadır. Kredi miktarı; emekli maaşı tutarı, kredi notu, evin ekspertiz değeri ve kredi koşullarına göre belirlenmektedir. Son derece düşük faiz oranlarıyla müşterilerine destek olan Ziraat Bankası, sadece emekliye özel konut kredisi kampanyası "Emeklinin Artısı"nda 120 aya varan vade seçenekleri sunmaktadır. Eğer koşulları karşılıyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya internet üzerinden "Emeklinin Artısı" kampanyasına başvurabilir ve günümüzde çoğu ildeki en küçük evlerin bile kira fiyatından daha uygun taksitlerle konut kredisi kullanabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİYE KONUT KREDİSİ

Denizbank, emekli vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeleri için sabit faiz seçeneği sunarak adeta kira öder gibi ev sahibi olmalarına olanak tanımaktadır. Bu kapsamda, 10 yıla kadar vade seçenekleri sunmakta ve satın alınacak evin ekspertiz değerinin yüzde 80'ine kadar kredi kullanımına izin vermektedir. Ayrıca, diğer bankalara göre oldukça uygun faiz oranları sunmaktadır. Örneğin, 100 bin liralık bir konut kredisi için 120 ay vade kullanımında uygulanacak faiz oranı yüzde 2,99’dur. Bu kampanya sayesinde emekli vatandaşlarımız ev sahibi olma hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşabilirler.

EMEKLİYE KONUT KREDİSİ KOŞULLARI

Bankalardan konut kredisi almak isteyen emeklilerin yerine getirmeleri gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle tüm bankalar için aynıdır. İlk olarak, kredi almak için en az 18 yaşında olmanız gerekir. Bankalar, emeklilere özel kredi kampanyalarından sadece kendi müşterilerinin yararlanmasını istemektedir. Bu koşul bankadan bankaya değişebilir, ancak kendi bankanızdan kredi alırsanız daha avantajlı faiz oranları sunulacaktır. Bankanın koştuğu bir diğer şart ise aylık taksitlerinizin maaşınızın yüzde 70'ini aşmamasıdır. İpotekli konut alacaksanız ve evliyseniz, eşinizin rızasını almanız ve bunu resmi olarak belgelemeniz gerekmektedir. Emekli olmasına rağmen hala çalışan kişiler de çalıştığını belgeleyerek kanıtlamalıdır.

EMEKLİ KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emeklilere özel olarak hazırlanan konut kredisi kampanyalarından yararlanmak isteyenler, bankaların başvuru sırasında istediği çeşitli belgeleri bankaya teslim etmelidir. Emekli maaşlarını aldıkları bankalardan konut kredisi başvurusu yapacak olan emekliler, aylık maaş dökümleri ve ikametgah belgelerini sunmak zorunda değillerdir. Ancak başka bir bankadan kredi talebinde bulunacak olan kişiler, tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde vermelidir. Bu belgeler arasında, aylık emekli maaşı dökümü, ikametgah belgesi, satın alınacak evin tapusu ve varsa ek gelir belgesi yer almaktadır.