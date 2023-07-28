Cumhurbaşkanı onayıyla emeklilere tam 10.000 TL ek ödeme yapılacağı müjdesi, milyonlarca emekli için sevinçle karşılandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra EYT'lileri de kapsayacak şekilde verilecek olan bu ek ödeme, tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olacak. Temmuz ayındaki maaş zammının yetersiz bulunması üzerine alınan bu karar, emeklilere ekonomik olarak destek sunmayı amaçlıyor.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına Çağrı

Emeklilere yapılan ilk ödeme duyurusu gündem yaratırken, bu kararın Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine gerçekleştiği belirtiliyor. Devlet Bahçeli'nin girişimci tavrıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunması, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrı sonrasında hükümet tarafından emeklilere ek ödeme yapılması kararı alındı.

Bankaların Promosyon ve Özel Teklifleri

Emekliye maaş zammı sonrasında bankalar da devreye girerek emeklilere özel teklifler sunuyor. Bankalar, emeklilere 3 yıllık taahhüt vermeleri halinde 3000 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemeleri yapacaklar. Bu promosyon ödemeleri, emeklilere büyük kolaylık ve rahatlama sağlayacak. Milyonlarca emekli, bu ek ödeme ve promosyon fırsatları sayesinde maddi açıdan rahatlayacak ve yaşam kalitesini arttıracak.

Emeklilere yapılan 10.000 TL ek ödeme müjdesi, onların mali durumunu desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Devletin ve bankaların emeklilere sağladığı bu destekler, emekli vatandaşların yaşamını daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlayacak. Bu olumlu gelişme, emekliler için gelecek adına umut verici bir adım olarak görülüyor.