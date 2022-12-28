Emeklilere ödeme! Sabah başladı, Cumhurbaşkanı tarafından da daha önce onaylanmıştı, Sizlerde hemen alın!

Emekli maaş ödemeleri ile birlikte devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar üzerinden verilecek olan kampanyalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ve Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları olan Halkbank Vakıfbank üzerinden nakit destek alabilirsiniz.

Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için emekli maaş hesapları, kamu bankaları üzerinde olması yetecek. Emekli maaş hesapları, kamu bankaları üzerinde olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak bu nakit kampanyalarından faydalanabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit kredi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde emekli maaş almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, uygun faizlerle kredi alabilmektedir. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar nakit ödemeleri, yılsonuna kadar verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilir. 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara uygun faiz oranları ile birlikte hemen işlem yapabilirsiniz.