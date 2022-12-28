Kızı İclal'i Boğarak Öldüren Baba İfade Verdi

3 gün önce 19 yaşındaki İclal Şimşek isimli genç kızın Diyarbakır'da babası tarafından boğulduğu bilgisi öğrenilmişti. Baba Kadri Koyun ise verdiği ifade eden kızının kendisine bana sen karışamazsın dediğini ve daha sonra tartıştıklarını açıkladı. Kızının odadan çıkmaya çalıştığı anda onu kolundan tutup yere yatırdığını ve iki eliyle boğazını sıktığını belirten baba kızının nefessiz kaldığı zaman öldüğünü düşündüğünü ve kapıya sırtı dönük bir şekilde yan yatar halde yatırarak üzerini battaniye ile örttüğünü söyledi. Niyetinin kızını öldürmek olmadığını ifade eden baba boğazını bir anlık sinirle sıktığını fakat kendisini kontrol edememesi sebebiyle onun ölümüne neden olduğunu açıkladı. 25 Aralık gününde öyle saatlerinde Diyarbakır'da kan donduran olay yaşanmıştı. Şimşek ailesinin bireylerini bir apartmanın 7. katında oturuyordu. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrasında aile bireylerinin 112 acil çağrı merkezine aradığını ve kızları olan 19 yaşındaki İclal'in uyanmadığını söylediklerini açıkladı.

Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine adrese sevk edildi ve İclal Şimşek isimli 19 yaşındaki genç kızın sağlık ekibinin yapmış olduğu kontrolde öldüğü belirlendi. Genç kızın boynunda izler tespit edildi ve aile üyelerinin gözaltına alındığı açıklandı. 44 yaşındaki Baba Kadri Koyun 39 yaşındaki anne, 25 ve 16 yaşlarındaki iki kardeş ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kızın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na otopsi için götürüldüğü belirtildi ve konu hakkında önemli gelişmeler yaşandı. İncelemeler olay yerinde yapıldı ve deliller ile birlikte aile üyelerinin ifadeleri alınarak gerçekler ortaya çıktı. Kadri Koyun, kendi itirafıyla kızını evde yalnız olduğu sırada uyuduğu anda boğduğunu itiraf ederek dikkatleri üzerine çekti. Diğer aile üyelerinin serbest bırakıldığı öğrenilirken emniyette gerçekleşen işlemler sonrasında Baba Kadri Koyun adlıyeye sevk edildi.

Kızı İclal Şimşek'in 2 sene önce evlenerek bir Mersin'e yerleştiğini ifade eden baba Kadri Koyun kızının yaşadığı problemler sebebiyle daha sonra yeniden baba evine döndüğünü anlattı. Kızının bazı zamanlarda şehir dışına çıkıp kaldığı ve ardından tekrardan baba evine döndüğü açıklanırken ailesi ile bu sebeple problemler yaşandığı açıklandı.

Baba Koyun, vermiş olduğu ifadesinde çevreden duyduğuna göre kızının etkili mekanlarda çalıştığını, kaçarak sürekli aylarca eve gelmediğini belirtti. Kızının o akşam da şehir dışına gideceğini söylemesi ile ilgili tartıştıklarını ve yaşanan bu olayları hazmedememesi sebebiyle kızını öldürdüğünü söyledi. Gündemde yer alan korkunç cinayeti detaylı bir şekilde anlatan baba Koyun, olay günü yaşananları anlattı ve kızıyla tartıştıklarını söyledi. Kızının odadan çıkmaya çalıştığı anda kolundan tutup onu yere yatırdığını belirten baba, iki eliyle boğazına sıktığı kızını öldürdüğünü ve daha sonra üzerine battaniye ile örttüğünü belirtti.

Bu olayın yaşanması ardından diğer odada kalan eşine kızını öldürdüğünü ifade eden baba ona çocukları alıp anneannesine gitmelerini söylediğini açıkladı. Çocukları ve eşinin evden çıkmadan önce kendisini evden çıkıp kaynanasına gittiğini ifade eden baba Koyun daha sonra eşinin ve çocuklarının da yanına geldiğini belirtti.