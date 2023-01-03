Emeklilere ödeme haberi! Emekli maaşlarına anında nakit verilecek, Cumhurbaşkanı açıkladı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsunuz, Cumhurbaşkanı onaylasın sizlerde devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar, yapmış oldukları başvuru sonrasında kredi ödemesi almaları durumunda 50000 TL krediye hemen kendi hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen kişiler hangi bankadan emekli maaşı alıyorsa o bankayı seçmesi gerekiyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız işlemlerde banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, ne kadar onay vereceğini söylüyor. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan kişilerin hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bu bankalar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank olarak bilinmektedir.

Banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarındaki hesaplarınız aracılığıyla birlikte internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, onay alan tüm emekliler daha önce kredi kullansalar bile bu kredileri tekrardan alabilecek ve düşük faiz oranlarından yararlanabilecekler. Bankalardaki olan tüm borçlarınızı kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız da sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. borç kapatma kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde yüksek limitli kredi onayı alarak uygun faizlerle işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.