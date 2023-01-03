Bankadan ses geldi: TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-8-6 Olanlara 99.000 TL Ödeme Haberi

Tc Kimlik numaranız üzerinden 99000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara yapılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden 99000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, işlemlerin sağlıklı bir şekilde yaparak, kredi ödemesi alabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara bankalar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi veriyor.

99000 TL'ye kadar kredi işlemlerini gerçekleştirerek başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden cep telefonları aracılığı ile birlikte SMS atabilir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, doğum tarihinizi ve aylık gelirinizi yazarak, aralarda boşluk bırakmanız şartı ile birlikte 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte bu kredileri kullanabilir.

Bankalara gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, sadece SMS ile değil, internet bankacılık uygulaması kullanıyorlarsa mobil uygulamalar üzerinden kullanmıyorlar ise internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da uzaktan, kredi başvuru yöntemleri ile birlikte kredi işlemlerini yapabilmektedir.