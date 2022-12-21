Emeklilere ödeme! 20.000 TL'ye kadar maaşınıza ek ödeme almak çok basit! Devlet destekli

Emekli maaşı alan vatandaşları 20000 TL'ye kadar maaşlarına ek ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 20000 TL'ye kadar nakit ödemeler sizlere ödenecek. Ziraat Bankası başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank, sizlere devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi kullandıracaktır.

EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEN ÖDEME!

Emekli maaş hesapları üzerinden ödeme alacak olan tüm emekliler banka müşterisi olması durumunda bu işlemlerden faydalanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm emekli maaş alan vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde yaparak uygun faizlerle 20000 TL ye kadarda kredi ödemelerini gerçekleştirmektedir.

BAŞVURU

20 Bin TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilir, onaylanan tutarları hemen kendi hesaplarına yatırabilirler. Emekli maaş hesabı üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları, bu bankalar üzerinde değilse, maaş, taşıma işlemleri sonrasında sadece 20000, TL daha yüksek limitlerde krediler ve 5000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilirler. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere ayrıca, borç kapatma kredileri de ödenerek 36 ay vadeli ödeme tabloları oluşturulmaktadır.