Emeklilere ödeme! 10 bin 20 bin ve 30 bin TL ödemeler için sıraya girin! Bankalar dağıtacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 10 bin 20 bin ve 30000 TL, ödemeler hızlı bir şekilde bankalar üzerinden sizlere verilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi kullanabileceğiniz, bankalar, aşağıda sizlere listelenmiştir. Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar tarafından da emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu internet üzerinden yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde nakit kredi ödemelerini internet bankacılığı üzerinden yapabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarında yatırarak hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylemek istiyoruz.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olarak uygun faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden hemen kredi onay alabiliyor. Sms ile Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler, nakit ihtiyacı olmaları durumunda bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olarak 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor. Garanti Bankası şubelerine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar ise bankanın internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler.