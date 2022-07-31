Denizbank banka ve kredi kartınız olması yeterli! SMS atarak sizlere binlerce TL ödeme yapılacak...

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşların cep telefonları üzerinden, atacakları sms ile birlikte hızlı bir şekilde bankadan kredi onayı alabileceği haberi geldi. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir.

Başvuru yapan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi puanı uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini mobil uygulama üzerinden de yapabileceğini haberi verildi. Yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanından faydalanmasına olanak sağlanacaktır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi yapmak istiyorsanız, başvurunuz. 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan bu tutarı, hemen aynı gün içinde hesabınızı yaptırabileceksiniz.

SMS BAŞVURU

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini SMS atarak yapabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk önce kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusunda, kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra bankadan kredi onayı almanız durumunda ise size en yakın banka şubesine giderek kredinizi kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli işlem yapmaktadır. Denizbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucu verirken, ayrıca kredi notu uygun olan vatandaşlar içinde hızlı bir şekilde ödemeler yapmaktadırlar. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması isteniyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi kullanabilecek ve nakit kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz.