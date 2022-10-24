Emeklilere müjde! Son dakika haber! 39999 TL Ödeme Yapılacak Dendi ve Bugün Hesaplara Ödemeler Yapıldı

Emekli maaş alan vatandaşlar, 39999 TL'ye kadar ödemelerini kamu bankaları üzerinden almaya başladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 36 ay vadeli 39999 TL ödeme almak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte nakit kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yatıracağınız açıkladı.

En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde gelir belgesiz olarak işlemler gerçekleştirilecek ve emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde kredi onay alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak krediler veriliyor.

Banka hesabı olan ve banka şubelerine gitmeden de kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbankası, internet bankacılığı şifresini oluşturarak kendi banka hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak, sizlere kullandırılacak ve onaylanan bu tutarı düşük faiz olarak internet bankacılığı üzerinden hesabınıza yatıracaksınız. Ziraat Bankası Vakıfbank, rahat Bank, resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilen ihtiyaç kredisi başvurusunu da internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.