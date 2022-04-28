Emeklilere Müjde! Maaşa Ek 7293 TL Hesaba Yatacak: Duyuru Az Önce Yapıldı! Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Buna göre emekliler açısından promosyon kampanyası açıklaması gerçekleştirildi. Bankalar, promosyon ödemesi ile beraber detayları da ilan etti. Bütün bankalar, maaş miktarına göre çeşitli promosyon ödemeleri yatmaktadır. Özellikle de nakit paraya ihtiyaç duyan emekli vatandaşlar açısından bu promosyon kampanyası adeta bir fırsat niteliği taşımaktadır.

Akbank

31 Mayıs tarihine kadar emekli maaşlarını Akbank'a taşıyanlardan aylık net geliri 1500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 500 TL promosyon ödemesi ile 1350 TL arasında ek promosyon ödemesi yapılmaktadır. Buna göre 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşları 625 TL promosyonu ile 1675 TL Ek promosyon ödemesi yapılmaktadır.

DenizBank

Emekli maaşlarını DenizBank'a taşıyan vatandaşlardan aldıklarımı araçlara göre 675 TL, 850 TL ile 1000 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bir otomatik ödeme talimatı sunanlar, ek ödül ile beraber maaşa göre 1425, 1600 ve 1250 TL tutarında emekli promosyon ödemesi almaktadır.

Garanti Bankası

Maaşını Garanti Bankası'na taşıyan vatandaşlar 1850 TL ile 2250 TL arasında bir emekli promosyon ödemesi almaktadır. Diğer taraftan emekli yakınını davet edenler de aynı şekilde her bir arkadaşı için 250 TL'ye kadar ek ödeme almaktadır.