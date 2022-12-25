Emeklilere Müjde! Emekli Maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden Alanlara 50.000 TL Ödeme Olacak!

Emekli maaşı için nakit ödeme talebinde bulunan tüm emeklilere, T.C. kimlik numaranız ile para talep etmek istiyorsanız, bu kamu bankacılığı tanıtım faaliyetlerine katılabilirsiniz. Vakıf Bankası ve Ziraat Bankası, internet sitelerinde faaliyetleri paylaşırken, 2022 sonuna kadar emekli maaşı olan tüm vatandaşlara düşük faizli nakdi kredi imkânı sunmak istiyor. Nakit para istenmesi halinde internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara yapılan işlemlerde genel kredi başvurusu olarak ödeme yapılacak.

Acil ihtiyaç durumunda, elinizdeki faaliyetlere katılmak isteyen tüm vatandaşlara nakit olarak ödeyebilir ve 36 ay vadeli 50.000 lira kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bankası resmi sitelerine giriş yaparak etkinlik detayları hakkında detaylı bilgi alabilir, faiz oranlarını öğrenebilir ve sitelerdeki kredi başvuru formlarını doldurabilirsiniz.

Bu durumda emekli maaşınız üzerinden yapacağınız işlemde özellikle daha önce kredi kullanmış ve ödemelerini düzenli yapan vatandaşlar bankanın mobil uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedir.

Ziraat Bankası, yemek siparişi verdiği banka tarafından ödendiği sürece ihtiyaç kredisi alabilir. Bu gibi krediler genel olarak emekliye ya da memura kolay şekilde çıkmaktadır. Bu tür krediler ya bana çıkmazsa diye telaş yapmanıza gerek yoktur. İstenilen miktar karşılığında kefil ve bazı şartları kabul ettiğinizde 50.000 TL’ye varan krediniz hemen aynı gün onaylanabilir. Bu kredileri emekli aylıklarından direkt kesinti yaptırabilir ya da elden de taksit şeklinde ödeyebilirsiniz.