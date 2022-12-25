Bankalara borcu olan vatandaşlar için duyuru yapıldı! Banka borç kapatma kredisi başladığı resmi olarak açıklandı

Borç Kapatma Kredisi Başvuruları Başladı! 2023'e girmeden önce ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişilerin son dönemdeki artışı borç kapatma kredisi ihtiyacını çokça gündeme getiriyor. Zaten maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar kendi bankalarına binlerce lira borçluydu.

Vatandaşlar bankalardan ödemelerin ertelenmesini istedi ancak çoğu banka bu teklifi kabul etmeyerek ödeyemeyen vatandaşlardan faiz almaya başladı. Ancak bazı bankalar bu vatandaşlara kolaylıklar sunmaya karar vermiş ve borçtan kurtulmak isteyen kişiler için borç kapatma kredisi kampanyaları duyurmuştur.

Söz konusu kredi sayesinde vatandaşlar tüm borçlarını tek çatı altında toplayıp sorunsuz bir şekilde ödeyebiliyor. Ayrıca bankalar uygun faiz oranlarıyla borçlarını öderler.

ING Bank, bugünün koşullarında uygun oranlarda borç kapatma kredisi sunan bankalardan biridir. Diğer bankalara birden çok kredi borcu olan kişiler ise %1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla borçlarını kapatabiliyor.

Örneğin 10.000 lira başka bankaya kredi borcu olan bir kişi bu borcu 6 taksitte ödemesi halinde %1.39 faiz oranı alabiliyor. Borçlarını başka bir bankaya devretmek isteyen vatandaşların ilgili bankaya giderek borç dönüştürme kredisi başvurusu yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında bu vatandaşlardan bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekildedir;

Kimlik Fotokopisi,

İkamet belgesi,

Ev faturalarından bir tanesi,

Gelir belgesi

Borç ödeme kredisi, ödemeleri belirli bir süre erteleyerek kredi veya borç tutarını daha sonra kapatmanıza olanak sağlayan bir kredi şeklidir. Bu tür bir kredi, bireylerin geçici mali zorluklarla karşılaştıklarında veya bir işletme geçici bir gerileme yaşadığında ödeme yapmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bu krediler genellikle borcun aylarca veya yıllarca ertelenmesine izin verir.