Emeklilere Müjde… Emekli Maaş hesaplarınıza 30.000 TL ödeme yapıldı, İsteyen Borçları Kapatsın!

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden isteyen vatandaşlar, borç kapatma kredileri kullanabilirken isteyen vatandaşlarda 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanarak, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecek. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden ocak ayı içerisinde verilecek olan 30000 TL ödemeleriyle ilgili duyuru paylaşıldı. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu ödemelerde, kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız işlemlerde nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı birşekilde ödenerek 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden sizlerde eğer 30000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız, daha önce kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileriyle birlikte bu bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarına katılarak destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 30.000 TL KREDİ

Ziraat Bankası başvurusunu yapmak istiyorsanız sizlerde ihtiyaç kredisi olarak emekli maaş hesabınız üzerinden bu bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 30000 TL kredi başvurusu yaparak, kredi onayı almaları durumunda hesaplarını ödemeden hemen yatırılabilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanarak hemen uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

GARANTİ BANKASI 30.000 TL KREDİ

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak internet bankacılığı üzerinden düşük faizli Masrafsız gelir belgesiz, emekli kredisi alabilirsiniz. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, Garanti Bankası müşterisi olması durumunda daha önce kredi almamaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi ödemesi alabileceği haberi verildi. Garanti Bankası, 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırarak hemen kullandırılacak.

VAKIFBANK 30.000 TL KREDİ

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları aracılığıyla birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Vakıfbank şubelerine gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde kolay bir şekilde yapabilmektedir. Vakıfbank şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi alabilirsiniz. Emekli maaşınız eğer bu banka üzerinden alıyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.