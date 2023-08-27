Bankalar, emekli müşteri sayısını artırmak ve bu segmentteki müşterilerine cazip fırsatlar sunmak amacıyla özel promosyon kampanyaları düzenliyorlar. Son zamanlarda bankalar arasında yaşanan bu rekabet, emeklilere yüksek promosyonlar ve çeşitli avantajlar sunulmasına yol açıyor. İşte güncel emekli banka promosyonları ve detayları:

ING Bank: Emekliye Özel Esnek Promosyon Seçenekleri

ING Bank, emekli aylığına göre özelleştirilmiş promosyon seçenekleri sunan bankalardan biri. Emeklilerin aylık gelirlerine göre farklı promosyon miktarları sunan ING Bank, bu sayede geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. 3.500 TL'ye kadar aylık geliri olan emeklilere 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası gelire sahip olanlara 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası gelire sahip olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL üzeri gelire sahip olanlara 8.500 TL nakit promosyon imkanı sunuyor.

Yapı Kredi Bankası: Uzun Vadeli Taahhüt İle Yüksek Promosyon

Yapı Kredi Bankası, belirli bir süre boyunca emekli müşterilerin SGK emekli aylıklarını bankadan alma taahhüdüne karşılık yüksek promosyonlar sunuyor. 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

İş Bankası: İlk Emekli Maaşı İle Promosyon

İş Bankası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı anlaşma kapsamında, ilk emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya tercih eden SGK emeklilerine 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile emeklilere özel avantajlar sunuluyor.

Akbank: Çeşitli Avantajlar İle Yüksek Promosyon

Akbank, SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilere yüksek promosyonlar ve ek avantajlar sunuyor. Emeklilere toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon sağlanıyor. Bu promosyondan faydalanabilmek için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası: Farklı Gelir Gruplarına Göre Promosyon Seçenekleri

Ziraat Bankası, emekli aylığına göre farklı promosyon seçenekleri sunarak geniş bir yelpazeye hitap ediyor. 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon imkanı sağlıyor.