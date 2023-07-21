Bankalar, emekli vatandaşlarımız için son dakika destek ödeme kampanyasını hızla hayata geçirdi. Bu özel fırsatta belirli koşulları sağlayan emeklilere sunulan hızlı kredi imkanları, düşük faizli geri ödeme seçenekleri ve 36 aylık vade imkanıyla dikkat çekiyor. Emekli vatandaşlar için önemli bir gelişme ise bankaların hesaplarına ek olarak 5.000 TL ile 7.500 TL arasında destek ödemesi yapması.

Acil nakit ihtiyacı durumunda emeklilere, maaşlarını bankaya taşıma koşuluyla 36 aylık vade ile kredi veriliyor. Kredi miktarı emeklinin ihtiyacına göre belirlenirken, ödeme planı da kişinin mali durumuna göre düzenlenecek. Destek ödemeleri için başvurular, banka şubeleri, SMS ya da elektronik platformlar üzerinden yapılabilecek. Bankaların duyuruları ile birlikte destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı ve bankanın onayı ile vatandaşlar 70.000 TL'ye kadar kredi imkanından yararlanabilecekler.

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası ve Halkbank, bu nakit destek ödemesi konusunda detaylı bilgiler vererek başvuru şartlarını açıkladı. Ziraat Bankası, emekli vatandaşlarına 70.000 TL'ye kadar düşük faizli yeni kredi paketini duyurdu ve bu krediler hemen ödenmeye başlandı.

Ziraat Bankası, yüksek limitli ihtiyaç kredisi ile müşteri memnuniyetini artırma hedefinde. Kredi başvurusunda bulunan emekliler, banka çalışanları tarafından hızla değerlendirilecek. Emekliler, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanarak ya da şubelere giderek T.C. kimlik numaraları ile kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu yeni kredi paketlerinden yararlanmak için hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Bu müjdeli haberle, emeklilerin mali yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.