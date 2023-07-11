Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Temmuz 2023'te gerçekleşecek olan emekli maaşlarındaki değişikliği duyurdu. Bahçeli'nin kamuoyuna yaptığı bu önemli açıklamada, emekli maaşlarına ciddi bir artışın yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu artış, kamu çalışanlarının maaşlarında ilk altı aylık enflasyon farkının yanı sıra, yılın ikinci yarısındaki toplu sözleşme farkıyla birlikte toplamda %17.55 oranında bir zam ve ayrıca 8.077 TL'lik seyyanen bir artışı içerecek.

Bahçeli, bu maaş iyileştirmesinin bütçe sınırlamalarına rağmen yapıldığını ifade etti ve ekonomik zorlukları da dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik şartlarına rağmen, bu maaş artışının gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

Emeklilere verilecek olan bu zam, Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla birlikte kesinlik kazandı. Bu durum, emekli vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Cemil Cahit Saraçoğlu da, Bahçeli'nin bu açıklaması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, emeklilere de 8.077 TL'lik seyyanen bir artışın uygulanması gerektiğini dile getirdi. Saraçoğlu, Bahçeli'nin bu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüleceğini ve bu şekilde emekli maaşlarına bu önemli artışın eklenme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Bu maaş artışı, emekli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bahçeli'nin bu açıklaması, emekli vatandaşlara finansal rahatlama sağlamak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek adına yapılan bir çözüm önerisi olarak görülüyor. Bu gelişmeler, emekli vatandaşların gelecek adına umutlanmalarını sağlayacak bir atmosfer oluşturdu.