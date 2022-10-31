14,6 milyon emekliye çift ödeme! Kısa süreli ödemeler olacak ve onay alan emekli mutlu olacak

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde çift ödeme almak istiyorsunuz, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte dilediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirerek nakit alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla bellekte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri gerçekleştirilerek 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredileri ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte krediler, hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli ödemesi olarak vereceğim, bu kredilerde kredi kullanan vatandaşlara ayrıca kredili mevduat hesabı olarak da bir ödeme yapacak.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu kamu bankaları üzerinden kullanmış oldukları kredi ile birlikte kredili mevduat hesabı da hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte devlet destekli düşük faiz oranlarından yararlanarak, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte destek kredileri verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, özellikle kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olacak olan bu kişilere 30000 TL ile 50000: TL arasında gelir belgesiz kredi ödemesi yapacağını açıkladı.