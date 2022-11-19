Emeklilere Müjde! 3 Gün İçerisinde Hesaplarınıza 7500 TL’ye Kadar Para Yatıyor

2022 yılının sonuna doğru yaklaşıyorken bankalar emekli promosyon ödemeleri konusunda güncellemeler yapmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli bunu yakından takip ediyor. Maaşa göre yapılacak ödemeler yakından takip ediliyor.

Genellikle yılda bir defa memur, emekli ve asgari ücrete zam yapılırdı. Ancak 2022 yılında yüksek enflasyondan kaynaklı temmuz ayında da zam yapıldı. Yapılan zamların ardından gözler bankaların emekli promosyon ödemelerine çevrildi. Birbirleri ile yarışa giren bankalar kendi müşterilerini kaybetmemek için yeni kampanyalar hazırladı.

Emeklilere Müjde!

Globalleşen dünyada ülkeler birbirine entegre bir yapı içerisinde uluslararası sistemi yürütüyor. Bu ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda da etkisini gösteriyor. Bundan kaynaklı bir ülkede yaşanan olay diğer ülkeleri de doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilir. 2019 yılında Çin’ de ortaya çıkan ve bütün dünyada etkisini gösteren korona virüsten kaynaklı birçok gün işyerlerinde, bireyler, firmalarda ve daha birçok yerde günlerce kapanmalar yaşandı. Yaşanan kapanma ile hem üretim hem de tüketim tedarikinde azalma yaşandı. Çünkü üretim ve tedarik zincirinde kopmalar meydana geldi. Bu da günümüz yüksek enflasyon oranlarına neden oldu.

Yüksek enflasyon oranları ile mücadele bugün birçok ülkede devam ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve uluslararası sistemdeki entegre yapının Türkiye’ ye olan etkilerini görmezden gelemeyiz. Bu bağlamda Türkiye’ de de yüksek enflasyon oranlarının günlük hayata olan etkilerini görüyoruz. Maalesef ki her geçen gün bir başka şeye zam geliyor. Bu bağlamda yüksek enflasyon ile mücadelenin devam ettiğini ifade edebiliriz.

3 Gün İçerisinde Hesaplarınıza 7.500 TL’ ye Kadar Para Yatıyor!

Temmuz 2022 tarihinden bu yana bankalar emekli promosyon ödemeleri konusunda birbirleri ile yarışa girdi. Kendi müşterilerini rakip bankalara kaptırmak istemeyen bankalar birbirinden güzel kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. Her ay rakam güncellemesi yapan bankalar kamu bankalarının da sürece dahil olması ile 10 bin TL’nin üzerine emekli promosyon ödemesi yapan bankalar vardı.

Emekli promosyon ödemelerinden yararlanmak için her banka genelde aynı şartları belirlese de bazı bankalar farklı koşullar bırakabildi. 2022 yılının sonuna gelmemize rağmen bankalar promosyon ödemelerini sürdürüyor. Öte taraftan belirtmek gerekir ki bazı küçük şehirlerde özel bankaların olmamasından kaynaklı vatandaşlar bu kampanyalardan yararlanamadı. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı talimatı ile kamu bankaları da sürece dahil olarak emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarda güncelleme yaptı.

SSK ve Bağ- Kur emeklisi binlerce vatandaş bu emekli promosyon ödemelerini yakından takip etmeye devam ediyor. İş bankası, Denizbank, TEB ve Ziraat Bankası gibi bankalar emekli promsoyon ödemelerini sürdüren bankalar arasında yer alıyor. Denizbank’tan emekli promosyon ödemesi almak isteyen kişiler bankaya maaşını 3 yıl boyunca buradan alma sözü vererek kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca bu kişilerin bir otomatik fatura talimatı vermesi de gerekmektedir. 3.500 TL ve 7. 500 TL arası maaş alan kişiler 3.500 TL, 3. 500 TL altı maaş alan kişiler ise 3. 000 TL, 7. 500 TL- 10. 000 TL arası alan kişiler 4. 500 TL ve 10. 000 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlar ise 5.000 TL emekli promosyon ödemesi alacaklar.

İş bankasın’ da da 7. 500 TL’ ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan kişiler, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok avantaj ve ayrıcalıktan da faydalanabiliyor.