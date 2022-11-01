Emeklilere Kasım ayı haber verildi! Tutarlarda değişiklik oldu: Başvuran emekli en az 10 bin TL ödeme alacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 10000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler için yapılacak olan bu kademelerde ihtiyaç kredisini kamu bankaları üzerinden kullanacak olan kişilere hem düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden almayan vatandaşlar ise bazı özel bankaların yapmış oldukları kredilerde özellikle gelir belgesiz olarak en düşük limitlerde artık 10000 TL'ye kadar krediye hemen imza atmadan olabilecek. Bankalar, aşağıda sizler için belirtilmiştir.

AKBANK

Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Sms ile Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan kredi hesabı hemen yatırılmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, SMS ile kredi başvurunuzu kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda yapabilirsiniz. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden ayrıca promosyon da verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Kamu bankası olan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte emekli olan vatandaşların nakit kredi imkanı sağlamaya devam etmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacağınızı hemen görebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde onay alabilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onay alacağınızı hemen görebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara en düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.