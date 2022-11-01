IBAN hesaplarınızı hemen kontrol ederek 20 bin TL yattığını görün! 10 gün süre verildi!

Son zamanlarda yapılan kampanyalarda gelir belgesiz olarak 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan işlemlerde özellikle Yapı Kredi Bankası üzerinden verilen kredi kampanyalarına uygun faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılacağı açıklandı. 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredilerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve onarılan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen öğrenebileceksiniz. 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde kredi işlemleri 5 dakika içerisinde yapılarak hemen aynı gün içinde ödeme alınmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara belirli şartlara uygun olmaları durumunda hemen cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sağlanıyor. Sizlerde kredi onayı alıp almadığınızı merak ediyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kredi sistemine dahil olarak cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS KREDİ BAŞVURUSU

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 20000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara banka 36 ay vadeli olarak kredi işlemi sağlıyor. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi Servisi numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alan tüm vatandaşlara en yakın banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte istedikleri zaman kredi kullanabilmektedir.

Banka şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle şubeler üzerinden kredi başvurularında bulunmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması isteniyor. Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilir.