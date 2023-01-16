Emeklilere flaş haber! Ocak sonuna kadar 7500 TL ödeme verilecek!

Emekli olan kişiler, bankalar üzerinden tüm kampanyaları takip ediyor. Emekli olan kişiler, kampanyaları takip ederek, hem ihtiyaç kredisi, hem borç kapatma kredisi Hemde emekli promosyonları ile ilgili bilgileri takip etmektedir. Emekli olan kişiler aynı zamanda kamu bankaları üzerinden verilecek olan nakit kampanyasından bir tanesi de kredili mevduat hesabı olarak vatandaşlara artık para imkanı sağlamaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, faizsiz olarak veya faiz olarak kredi ve kredili mevduat hesabı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, başlatmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşları hemen ödeme yapacağını ve 7500 TL artı para yatıracağını açıkladı. Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı başvurusunu gerçekleştirebilir ve hesabınıza ödemeler alabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm emeklilere verilecek olan bu, Nakit kampanyasında 7500 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kendi hesaplarına artı para alabilir ve almış oldukları artı para onayı sonrasında bu parayı ATM üzerinden çekebilmektedir.

7500 TL'ye kadar ödeme almanız durumunda sizlere verilecek olan bu nakit kampanyası 12 ay vadeli olarak geri ödemeli KAMPANYA, sizlere kolay birşekilde sağlayarak sunulmaktadır. Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar, internet bankacılığı kullanmıyorlarsa müşteri hizmetleri numaraları üzerinden veya banka şubeleri üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, 7500 TL ödeme alabilmektedir.