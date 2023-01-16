İslam Memiş'ten her şeyi ters düz edecek açıklama! Birikmiş parası olan dünya varmış diyecek!

Birikmiş parası olan dünya varmış diyecek! İslam Memiş'ten her şeyi ters düz edecek açıklama! Gram altın fiyatları altın yatırımcıları için çok önemli. Dünya üzerinde altının durumunu etkileyen FED faiz kararları olarak biliniyor. Son yapılan Fed faiz kararı sonrası ons altında yaşanan geri çekilme ve dolar kurundaki yatay hareket sonrasında gram altında düşüş başladı. Altının uzmanı olarak bilinen İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte detaylar.

İslam Memiş’in 2023 Altın Bombası

Yatırımcıların beklediği ünlü piyasa analisti İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi.Memiş 2023’te piyasanın nasıl olacağına ilişkin yorumda bulundu. Memiş enflasyonun insanları yeni yeni etkilemeye başladığını ifade ederek bu sebeple nakit paranın çok önemli olduğunu vurguladı.

İslam Memiş yaptığı açıklamada 2023 yılı resesyonun çok konuşulacağı bir yıl olacağını herkesin bilmesi gerekir şeklinde ifade etti. 2023’e az insanın bol nakitle giriş yapacağını ifade eden Memiş, benim bu şekilde bir düşüncem var bol nakitle bekleyenler kazançlı çıkacaktır şeklinde ifadelerde bulundu.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24 sorumluluk kabul etmez

haber24.com özel haber