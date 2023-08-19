Emekliler aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlanıyor. EYT kapsamında emekli olanlar da bu nedenle çalışmaya devam ediyor. Ancak çalışmak için yaşlı olan emekliler, mecburen aldığı maaşla hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Türkiye’de, EYT düzenlemesinden sonra emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Emekli sayısının fazla olması nedeniyle bankalar da emeklilere özel kampanyalar düzenlemeye başladı. Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak promosyon alabilir. Emekli promosyonu veren bankalar arasında İş Bankası da bulunuyor. Banka, yüksek promosyon tutarları ile emekliler için avantaj sağlıyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON ORANLARI

İş Bankasının verdiği promosyon tutarları, maaşa göre değişiyor. Banka, şu tutarlarda olacak şekilde promosyon ödemesi yapıyor:

Maaşı 3500 TL’ye kadar olanlara 4500 TL tutarında ödeme yapılıyor.

Maaşı 3500 TL-7500 TL arasında olanlara 5250 TL ödeniyor.

Maaşı 7500- 10 bin TL arasında olanlar 6750 TL alıyor.

10 bin TL üzerinde maaş alanlar 7500 TL promosyon alabiliyor.

İŞ BANKASINDAN NASIL PROMOSYON ALINIR?

İş Bankasından promosyon almak isteyenlerin maaşını bu bankaya taşıması gerekiyor. Maaşını İş Bankasına taşıyanlar, bankanın verdiği promosyon tutarından yararlanması mümkündür. Promosyon almak isteyenlerin 3 yıl bu bankadan maaş alma sözünü de vermesi gerekir. Böylece promosyon ödemesi hemen hesaba aktarılır.

İş Bankasının emeklilere dönük farklı kampanyaları da bulunuyor. Bankanın internet şubesi ve mobil şube üzerinden ücretsiz havale ve EFT yapılabilir. Banka, düşük faizli kredi fırsatı da sunuyor. Aynı zamanda kredi kartı fırsatlarından da emeklilerin yararlanması mümkün oluyor.

İş Bankası, yaygın bir şube ağına sahip olduğu için emeklilerin banka şubelerine ulaşımı kolay oluyor. Aynı zamanda bankanın ATM’leri de pek çok yerde bulunuyor. İş Bankası müşterisi olan emekliler nakit avans çekebilir. Bunun yanı sıra bankanın sunduğu dönemsel kampanyalardan da yararlanabilir. İş Bankası internet sitesinden kampanyalar takip edilebilir.