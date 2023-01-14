Emeklilere ek zam müjdesi! Seçim hazırlığında yüzde 15 ek zam bombası geldi! Zam yapılacak tarih ise...

Seçim hazırlığında yüzde 15 ek zam bombası geldi! Zam yapılacak tarih ise... Emeklilere ek zam müjdesi! 2023’te arka arkasına gelen zamlar emeklileri de gelecek zamlara karşı emeklilerin de beklenti içerisinde olması da kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle TÜİK tarafından yapılacak olan açıklamalar beklenerek yüzde oranları hesaplanmaktadır. Emeklilerin 2023 zammı haberi gelecek sene emekli olacakları da oldukça mutlu edecektir.

Hesaplanan emekli zamları sonrasında tablolarda da yeni değişikliklerin görülmesi emeklilere mutlu edecek haberi vermiş olacaktır. Sonuç olarak emekli maaşlarına gelecek olan zamların ardından emeklilerin de günümüzdeki ekonomik sıkıntılardan en hafif şekilde atlatması sağlanabilecek ve emeklilerin de bu durumdan memnun olması sağlanmış olacaktır.

Emekli Maaşlarına Ne Kadar Ek Zam Gelecek?

Emekli maaşlarına gelecek zamlar TÜİK tarafından yavaş yavaş açıklanmakta ve emeklilerin gözü yapılacak bu yeni açıklamalara dönmektedir. Özellikle asgari ücrete gelen zam sonrasında emekliler bu konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırmış ve merakla bekler olmuşlardır. Bu nedenle gözler TÜİK’in yapacağı açıklamalarda olmuştur. TÜİK tarafından belirlenen zamlar sonrasında tablolarda yeniden değişiklikler yapılacak ve 2023 emekli maaşı böylece belli olacaktır.

En düşük emekli maaşı 5.500 TL’den başladığı belirtilirken buna gelecek olan %30’lik bir zamla oluşacak yeni zamlar da hesaplanarak emeklilerin de istediği olması sağlandı. Emeklilerin de beklediği bir haber olan bu açıklamalar emeklileri oldukça memnun edecektir.

Yüzde 15 Ek Zam

Seçim bağlamında ortaya atılan tarihler arasında Nisan, 14 Mayıs ve 21 Mayıs bulunurken ek zam müjdesinin Mart ayı içerisinde verilmesi bekleniyor.

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