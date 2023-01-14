Biraz önce emeklilere faizsiz kredi duyurusu yapıldı! Belge yok, şart yok! Trink paranızı alın!

Trink paranızı alın! Biraz önce emeklilere faizsiz kredi duyurusu yapıldı! Belge yok, şart yok! İhtiyaçları olanlar bu ihtiyaçlarını yakınlarındaki kişilerden karşılayamadıklarında bunu bankalara başvurarak karşılamaya çalışırlar. Verilen krediler belli faiz oranları ile verilmektedir. Bu faiz oranları kişilerin aldıkları kredilerin biraz daha fazla geri ödenmesi anlamına gelmektedir.

Faizsiz Kredi İçin Nereye Başvurulacak?

Emeklilere verilen faizsiz kredi için başvuru herkesin müşterisi oldukları bankaya başvurmaları gerekmektedir. Emeklilerden bu faizsiz kredi için herhangi bir belge istenmemektedir. Ayrıca emekliler başvurduktan sonra hemen kredilerini alarak kullanmaya başlayabilirler.

Emeklilerin bu aldıkları krediyi geri ödemelerinde faiz uygulanmamaktadır. Bir diğer faizsiz kredi seçeneği ise faizsiz konut kredisidir. Bu krediyi sadece ev sahibi olmak isteyen ancak maddi olarak çok da iyi olmayan aileler alabilmektedir. Bunun için öncelikle SGK’dan gerekli bilgilerin alınması gerekmektedir.

Bu bilgiler ailenin desteğe ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyacaktır. SGK ailenin kredi desteğine ihtiyacı olduğunu ortaya koyarsa bu aile faizsiz konut kredisi için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.



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