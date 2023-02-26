Emeklilere ek ödeme tutarı belli oldu: 20.000 TL

Ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilere müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Emekliler Mart ayında adeta ihya olacak. SGK-SSK ve Bağ-kur fark etmeden emeklilerin tamamı bu avantajdan yararlanacak. Avans, promosyon, ek ödeme hepsi hesaplara yatacak. Emeklilerin Mart ayında alacakları ek ödemeler toplamda 20 bin liraya yakın olacak.

Emekli vatandaşlar geçim sıkıntısı çektiklerini ve maaşlarının düşük kaldığını sık sık dile getiriyor. Devletten bir takım talepleri olan emeklilerin sesi nihayet duyuldu. Emekliyi Ekim ayında ihya edecek olan ödemeler peş peşe açıklandı. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklisine asıl bayram Ekim ayında gelecek. Hem avans, hem ek ödeme hem de banka promosyonu alma şansı bulunuyor. Üstelik de tüm emekliler bu ödemeden yararlanabilecek. 3 maaş avans birden alacak olan emeklilerin toplamda alabileceği rakam en az 20 bin TL olacak.

EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS İMKANI

Emeklilik dilekçesi veren ancak maaşı kısa vadede çıkmayan emeklilere SGK tarafından avans kullanma imkanı veriliyordu. Emekli adayları maaşlarının 3 katına kadar sıfır faizle avans alabilirken, geri ödeme ise emekli maaşından kesilerek yapılıyordu. Şimdi tüm emekliler için 3 maaş nakit avans gündemde. Emekliler SGK-SSK ve Bağ-kur fark etmeden bu imkandan yararlanabilecek. Talep kabul edilirse acil nakit paraya ihtiyacı olan emekliler hemen başvuru yaparak en az 20 bin TL faizsiz nakit avans alacak. Emeklilerin bu parayı geri ödemesi ise maaş kesintisi şeklinde olacak. Nakit avans tutarı maaşa göre değişecek. Yani en az 10 bin TL nakit avans kullanan emekliler maaşları 5.500 TL olması halinde 7500 TL avans alabilecek.