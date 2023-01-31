Emeklilere ek ödeme! 30.000 TL ve 75.000 TL arasında nakit bankadan verilecek

Emekli maaşı alan vatandaşlar için verilecek olan ek ödemelerde, limitler yükseldi ve 30000 TL ile 75000 TL arasında gelir belgesiz ödeme verileceği açıklandı. Kamu bankaları ve bazı özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalarda, şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan düşük faizli, emekli kredilerinde 75000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve kefilsiz onay alabilirsiniz. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yapılan kampanyada, emekli maaşını bankalara taşıyarak daha önce kredi kullanmış olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan ek ödemeli kredilerde 50000 TL'ye kadar kredi limitinde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuluyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaş almanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 75000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesabı üzerinden işlem yapması için sadece kendi banka müşterisi olması durumunda kredi başvurusu yapabileceğini söylemek isteriz.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, emekli maaşınızı, Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası üzerinden alıyor olmanız durumunda da sizlere 30000 TL ile 75000 TL arasında ödeme verileceği açıklandı. Son dakika haberine göre, işlemlerinizi bu bankalar üzerinden sizlerde gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.