Emeklilere destek ödemesi merak ediliyor! Emekli maaşı hesabınıza ödemeler bu ay olacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emeklileri Ziraat Bankası tarafından ödemeler verileceği açıklandı. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecektir. Emekli olan kişiler için kampanya başlatan Ziraat Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri veriyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası, emekli maaş, kendi bankasında olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanan vatandaşları da internet üzerinden kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 50000 TL'ye kadar bu bankadan gelir belgesiz kredi alabilir. Ziraat Bankası, başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, borç kapatma kredisi kullanacak olan emeklere de devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullandırmak istemektedir.

Diğer kamu bankalar üzerinden başvuru yapılıyor

Ziraat Bankası haricinde emekli maaşını Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden kredi alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapmak istiyorsunuz, hangi bankadan emekli maaş alıyorsanız o bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.