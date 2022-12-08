2 Bankadan açıklandı! Vakıfbank ve QNB Finansbank nakit ihtiyacı olanlara 30.000 TL ödeyeceğini duyurdu

Vakıfbank ve QNB Finansbank 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasını başlattığını açıkladı. Vakıfbank ve QNB Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı bu iki banka üzerinden yapabilir ve düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredinizi kullanabilirsiniz.

2 banka üzerinden yapılan açıklamada, bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması ve banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak 30000 TL kredi ödemesi, alacakları ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak'lar açıklandı.

BAŞVURU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan kişiler kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu, ayrıca banka müşterileri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapılacak bir kredi başvurusuyla birlikte kendi hesapları, ödemeler alabilmektedir.

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen internet üzerinden yapabilirsiniz. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 30.000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemler gerçekleştirilmektedir.