Bankalar, emeklilere yönelik yeni destek ödemeleri kampanyasını hızla devreye soktu. Son dakika duyurularında emeklilere ve belirli şartları sağlayan vatandaşlara yönelik sunulan bu hızlı kredi fırsatlarında, geri ödemeler düşük faiz oranlarıyla ve 36 aylık vade imkanıyla yapılacak. Bankalar tarafından özellikle emekli vatandaşlar için önemli bir haber geldi: Emekli vatandaşların hesaplarına ek olarak 5.000 TL - 7.500 TL destek ödemesi yapılacak.

Acil nakit ihtiyacı durumunda, emeklilere sadece maaşını taşıma şartıyla 36 aylık vade ile kredi veriliyor. Kredi miktarı, emeklinin ihtiyacına göre belirlenirken, ödeme planı da emeklinin giderlerine göre düzenlenecek. Bu destek ödemeleri için başvurular, banka şubelerine giderek, SMS ile veya elektronik ortam üzerinden yapılabilir. Ödemeler, bankaların duyurularıyla birlikte bugün hesaplara aktarılmaya başlandı. Bankaların onayı ile birlikte, vatandaşlar 70.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilecekler.

Ziraat Bankası ve Halkbank, bu nakit destek konusunda ayrıntılı açıklamalar yaparak başvuru şartlarını sıraladı. Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara müjdeli haberini duyurdu. Emekli vatandaşlara, 70.000 TL'ye kadar düşük faizle yeni kredi paketi sunulacak ve bu krediler hemen ödenmeye başlanacak.

Ziraat Bankası, yüksek limitli ihtiyaç kredisi sunarak, müşteri memnuniyetini bir kez daha artırmayı hedefliyor. Kredi başvurusu yapan emekliler, banka çalışanları tarafından hızla değerlendirilmeye alınıyor. Emekliler, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanarak ya da banka şubelerine giderek T.C. kimlik numaraları ile kredi başvurularını yapabilecekler. Bu yeni kredi paketlerinden yararlanmak için hemen başvuruda bulunabilirsiniz.