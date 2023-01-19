PTT kredi kampanyası duyurusu yapıldı! PTT üzerinden nakit alacak kişilere 5 dakika içinde 30.000 TL ödeme olacak!

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, PTT şubelerine gitmeden de artık işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. 2022 yılında özellikle uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen ve kredi notu düşük olan tüm vatandaşlara Aktif Bank aracılığı ile birlikte bireysel kredi imkanı sağlayan PTT, emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere 2023 yılında da kredi vermeye devam edecek.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebilir ne kadar onay aldığınıza cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte aktif Bank tarafından öğrenebilirsiniz. Kredi değerlendirme sonucu olumlu olan vatandaşları genel müdürlükten arayacaklar, nasıl kredi kullanmak istedikleri hakkında bilgiler verilecektir.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu 30.000 TL...

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara kredi imkanı sağlanmaktadır. Ptt, ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 30000 TL kredi ödemelerini almak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak hemen işlem yapmaktadırlar. 30000 TL kredi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Ptt üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı ve kendi bankaya kayıtlı olan cep telefonu üzerinden 3050 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemelerinin, sizlere hızlı bir şekilde verecek olan PTT, aynı zamanda emekli maaş alan vatandaşlara kendi bankasından emekli maaş almaları durumunda da kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri PTT şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte hemen aynı gün içinde işlem yapabilir ve kredi kullanabilir.