Emeklilere Bir Müjdeli Haber Daha Geldi: Maaşlarından Ayrı Ek Para Yatacak

Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Emekliler için özel bir teklif haberi var. Bankalar, emeklileri kendi bankalarına kazanmak için adeta yarışa girdi. Yapı Kredi Bankası emekliliği teşvik kampanyasına ilişkin resmi internet sitesinde açıklama yaptı. Bu kampanya nakde ihtiyacı olan emekliler için adeta bir fırsattı. Buna göre emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na getiren emeklilere 2.750 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Kampanyanın kısa süre sonra sona ermesi bekleniyor.

Emeklileri çekmek isteyen bankalar promosyon yarışına girmiş durumdadır. Yapı Kredi de bu bankalar arasında en yüksek promosyonlarla göze çarpmaktadır.

Yapı Kredinin Promosyon Kampanyası

Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Kısa süreli bir kampanya oluşturan Yapı Kredi SGK emeklilerini bekliyor. Emekli, maaşlarını 3 yıl boyunca Yapı Krediden almayı taahhüt eden emekliler için 2750 TL nakit promosyon fırsatı ortaya çıktı.

Aylık net geliri 1499 TL’ye kadar olanlara 1600 TL promosyon

Aylık net geliri 1500-2499 TL arası olanlara 2100 TL promosyon

Aylık gelirin 2500 TL ve üstü olanlara 2500 TL promosyon

Kampanya başlangıç ​​tarihinden itibaren ek ödül taahhüdü imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemenizi aldığınız ayı takip eden ayın ilk gününden başlamak üzere 2.000 TL'ye kadar faizsiz esnek hesap limitinden faydalanabilirler. Eğer kampanyadan yararlanmak istiyorsanız mutlaka esnek hesap sahibi olmanız gerekmektedir.

İlk defa kredi kartı alan kişiler 500 TL’lik harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyona hak edineceklerdir.